روراوة يحرج زطشي بخصوص قضية المدرب الإسباني ألكاراز

يرى الرئيس السابق للفاف محمد روراوة، أنّ المدرب السابق للمنتخب الوطني الإسباني لوكاس ألكاراز سيفوز في قضيته مع “الفاف” التي رفعها للفيفا.وقال روراوة بعد انتهاء أشغال الجمعية العامة العادية اليوم بمركز سيدي موسى: “ألكاراز اشتكى للفيفا والأكيد أنه سيكسب القضية”.

وأضاف: “لدى ألكاراز عقد متين جدا، لأن الهدف الأول كان التأهل إلى كأس إفريقيا وهو ما حققه”.

موضحا: “إذا ألكاراز لا يزال مرتبطا بعقد مع “الفاف”.