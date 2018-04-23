بالفيديو: بدوي..استحــداث ولايـــات منـتدبـــة جديـدة سيكــون بعـد تقييـــم مرحلــة الجنــوب

قال، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بأن استحداث ولايات منتدبة جديدة سيبت فيه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد أن استكمل الشطر الأول من التزامه باستحداث عشر ولايات منتدبة بالجنوب.

وجاء هذا خلال اللقاء الذي جمع بدوي أمس بفعاليات وأعيان المجتمع المدني لولاية باتنة، أين أشار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل منطقة الهضاب العليا بعد انتهاء مرحلة تقييم الشطر الأول من العملية التي شملت الجنوب.

وأضاف بدوي أن رئيس الجمهورية سيتخذ القرارات اللازمة المتعلقة بترقية بعض المناطق في الهضاب العليا إلى ولايات منتدبة، وأشار إلى ولاية باتنة وقال: "هذه الولاية بحكم شساعة مساحتها و تاريخها و عدد سكانها تفرض علينا اقتراح هذه المناطق على الرئيس و ستكون منتدبة، وهذا على غرار ولايات اخرى."

وتابع قائلا: "نحن نقيم المرحلة الأولى التي مست الجنوب .. أحيانا التسرع يؤدي إلى الخطأ .. سنسير بخطى ثابتة، نقيم أولا ثم نمر إلى المرحلة الثانية." كما شدد الوزير على أن قرارات الرئيس يجب أن لا تناقش وهي قرارات نهائية لا رجعة فيها.