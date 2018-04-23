مسابقة لتوظيف أساتذة وإداريين

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ،اليوم الاثنين، عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي ورتب ادارية مختلفة بمجموع 8586 منصب.

وأوضحت الوزيرة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه " تم فتح مسابقة للتوظيف الخارجي لفائدة اساتذة التعليم الابتدائي ورتب إدارية بمجموع 8586 منصب" مضيفة أن "انطلاق التسجيلات الكترونيا سيكون ابتداء من 02 ماي المقبل".

و يقدر عدد المناصب المخصصة للمسابقة على أساس الاختبارات بـ 3378 منصب بالنسبة لأساتذة المدرسة الابتدائية و 329 لرتبة مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني، و 213 منصب لرتبة مقتصد و 694 منصب لرتبة نائب مقتصد و 2265 منصب لرتبة مشرف تربية و 300 منصب في منصب ملحق رئيسي بالمخبر و 1407 منصب بالنسبة لملحق بالمخابر.