بوغبا: تحصل على قميص الخضر ويحمل إسمه ورقمه المفضل 6...

رد النجم الدولي الفرنسي ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي “بول بوغبا” على سؤال ساخر من أحد ضيوف برنامج “canal football club”.

وسأل الكوميدي ذو الأصول الجزائرية بوعلام بن بوشوشة “بوغبا” الذي نزل ضيفا أمسية اليوم على قناة “كنال بلوس” الفرنسية.

“لدي سؤال أطرحه عليك .. لو يستدعيك مدرب المنتخب الوطني الجزائري ماجر غدا للإلتحاق بالخضر هل ستذهب أم لا ؟”.

ليُجيب لاعب المنتخب الفرنسي:”لا أستطيع” في جو جعل جميع من كان في الأستوديو ينفجر بالضحك.

ومنح الكوميدي قميص المنتخب الجزائري يحمل الرقم 6 وإسم “بوغبا” كهدية للاعب تحسبا للمُشاركة في كأس إفريقيا رفقة الخضر حسبه.