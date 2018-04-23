شروط جديدة لتجنيد الضباط في صفوف الجيش

قررت وزارة الدفاع الوطني منع المؤسسات العسكرية من تجنيد الضباط العاملين، إلا من خلال المدارس العسكرية، عن طريق إجراء مسابقة على أساس الاختبارات، مع اشتراط شهادة البكالوريا في التجنيد أو أي شهادة تعادلها أو تفوقها مسلمة من الجامعات أو المدارس الكبرى والمعاهد العليا في الجزائر، كما تم إسقاط شرط العزوبية عن المترشحين، عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين.

وينص المرسوم الرئاسي، رقم 18 ـ 97، الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 134 ـ 08 المؤرخ في 6 ماي 2008، المتعلق بشروط تجنيد الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي، الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، على تجنيد الضباط العاملين عن طريق إجراء مسابقة انطلاقا من المدارس العسكرية كما يأتي أولا: من الحياة المدنية من بين المترشحين الحائزين شهادات التدرج، أو ما بعد التدرج المسلمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى، شهادة البكالوريا.

ثانيا: عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين المؤدين للخدمة، الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج المسلمة من قبل الجامعات أو المدارس الكبرى، الذين يثبتون على الأقل مستوى الثانية مؤداة من التعليم الجامعي.

كما أسقط المرسوم الجديد شرط العزوبة عن المترشحين عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين، وبالمقابل، حددت وزارة الدفاع الوطن حدود السن القصوى بالنسبة للمترشحين المنحدرين من الحياة المدنية، الحائزين شهادة التدرج أو ما بعد التدرج بـ 19 سنة مع زيادة عدد السنوات الدنيا المطلوبة للحصول على الشهادة، و28 سنة بالنسبة للمترشحين للتجنيد المنحدرين من فئة ضباط الصف العاملين والمتعاقدين الحائزين شهادات التدرج أو ما بعد التدرج، و26 سنة بالنسبة للمترشحين للتجنيد المنحدرين من فئة ضباط الصف العاملين والمتعاقدين الذين يثبتون على الأقل، مستوى ثانية مؤداة من التعليم الجامعي.

كما اشترط المرسوم أن تكون كل عملية تجنيد للضباط العاملين من الحياة المدنية أو عن طريق التحويل من بين ضباط الصف العاملين والمتعاقدين، موضوع إعلان الترشح.