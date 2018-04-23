روراوة يشارك في أشغال الجمعية العامة

عكس ما تم تداوله مؤخرا، قرر محمد روراوة المشاركة في أشغال الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، التي تعقد اليوم بالمركز الوطني التقني بسيدي موسى.

خطف الرئيس السابق لـ"الفاف" الأضواء عند وصوله واكتفى بالقول في تصريح لوسائل الاعلام، أنه يحتفظ بتصريحاته خلال أشغال الجمعية العامة، مشيرا أنه جاء لتقديم الاضافة وليس للتهديم.

لكنه أعاد التذكير أنه ترك الهيئة الكروية في بحبوحة مالية، كما ذكر أنه يجب على الاتحادية السير قدما في تطبيق المشاريع المصادق عليها سابقا.