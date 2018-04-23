فيديو...روراوة : "أنا ماشي غول يخافو حضوري

ظهر الرئيس السابق، محمد روراوة مُرتاحا لأبعد الحدود، عند عودته لمركز سيدي موسى بعد طول غياب.وفي تصريحات لتلفزيون “النهار” قال :”أنا ماشي غول، وصلت المُشاركة في أشغال الجمعية، والمُساهمة في تطوير الفاف ومواصلة تقدمها”.

وواصل :”لقد تركت إتحادية ممتازة، ويجب أن يُحافظوا عليها، ومثلما سبق وأن حققت نتائج ممتازة هنا، أتمنى أن يكون خليفتي في المستوى”.

وأوضح “الحاج” بأنه لم يأتي من أجل الضغط على خير الدين زطشي، ولكن من أجل القيام بواجبه تجاه الهيأة التي عمل فيها لـ16 سنة.