الجزائر ستقوم بتربية الأبقار الفرنسية لتستغل لحمها نظرا لجودته

قال إنه ليس من أولوية قطاعه استيراد اللحوم.. وزير الفلاحة لـ النهار:الجزائر ستقوم بتربية الأبقار الفرنسية لتستغل لحمها نظرا لجودتهكشف وزير الفلاحة، عبد القادر بوعزڤي، أن الجزائر ستقوم باستيراد أبقار فرنسية من أجل تربيتها ومن ثم ذبحها على الطريقة الإسلامية في الجزائر، بالنظر إلى جودة لحوم هذه الاخيرة.وقال وزير الفلاحة في تصريح خص به «النهار»، إن الجزائر تعتمد بالدرجة الأولى على ثرواتها الحيوانية من أجل تموين السوق الوطنية، خاصة في الأعياد والمناسبات على غرار شهر رمضان، مشيرا إلى أن الجزائر تحقق الاكتفاء بالنسبة للحوم الحمراء في أغلب مواسم السنة، غير أن الطلب يكون مرتفعا خلال شهر رمضان لكنه لا يشكل عائقا أو مشكلا.

وقال وزير الفلاحة في معرض تصريحاته إن مصالحه تعمل، خلال المرحلة المقبلة، على استيراد أبقار وثيران فرنسية من أجل تربيتها وذبحها وفقا للطريقة الإسلامية، وهذا من أجل تحقيق الاكتفاء في السوق الوطنية، كما أوضح الوزير في هذا الخصوص أن الأولوية بالنسبة لقطاعه الآن هو استيراد أبقار حية لتموين السوق وليس استيراد اللحوم، وهذا من أجل تشجيع السوق الوطنية في هذا المجال، خاصة خلال الأعياد والمواسم التي يكثر فيها الطلب على اللحوم الحمراء بالدرجة الاولى.