وفدا من جمهورية روسيا لطلب دعم الجزائر لاحتضان المعرض العالمي

استقبل الوزير الأول أحمد أويحيى ، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة ، وفدا من جمهورية روسيا الفيدرالية يترأسه حاكم منطقة سفيردلوفسك أيفجيني كويفاتشيف الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار الترويج لترشح مدينة إيكاتيريمبورغ لتنظيم المعرض العالمي للعام 2025 ،حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، و جرى اللقاء بحضور وزير السياحة و الصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود.

وتتنافس 3 دول على احتضان المعرض العالمي في 2025 ، هي اليابان (مدينة أوساكا)، وروسيا ( إيكاتيريمبورغ )، وأذربيجان (باكو)،وستقام التظاهرة الاقتصادية العالمية الكبرى خلال الفترة من 1 ماي إلى 31 أكتوبر 2025، فيما سيتم إعلان اسم الدولة الفائزة بحق استضافته فى 15 نوفمبر 2018.