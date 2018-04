ربراب خامس أغنى رجل أعمال عربي

تصدر رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس قائمة أغنى أثرياء العرب على مستوى العالم، بحسب تصنيف مجلة "فوربس" في عددها الصادر بشهر أفريل 2018 بثروة قدرها 6.6 مليار دولار.

وتضمنت قائمة أغنى 10 رجال أعمال عرب، مصريين آخرين هما نجيب ساويرس ومحمد منصور.

وحقق الجزائري يسعد ربراب رقما غير مسبوق لأرباب المال في الجزائر بكسر حاجز 4 ملايير دولار كصافي ثروته بعد أن كانت تترواح في السنوات الماضية في حدود 3 ملايير دولار ، بزيادة قدرت ب900 مليون دولار في سنة واحدة ، أي ما يعادل 10 ألاف مليار سنتيم بسعر الصرف الرسمي و 16 ألف مليار سنتيم بسعر الصرف الموازي .

وللمرة الأولى استثني من القائمة الأثرياء السعوديون، حيث فضلت "فوربس" عدم إدراج 10 أثرياء من السعودية على خلفية تقارير تفيد بمصادرة بعض الأصول عقب احتجاز نحو 200 شخصية سعودية من بينهم أثرياء ورجال أعمال.

وقد تضمنت قائمة أثرياء العالم للعام الحالي 31 ثريا من الدول العربية، بثروة إجمالية بلغت 76.7 مليار دولار، وتصدرت الإمارات ولبنان الدول العربية من حيث عدد الأثرياء العرب بـ7 أثرياء لكل منهما، تلتها مصر بـ6 أثرياء.

واعتمدت فوربس عند إعداد قائمة أثرياء العالم 2018 على أسعار إغلاق الأسهم، وأسعار صرف العملات بتاريخ 9 فبراير 2018، علما أن صافي قيم الثروات يتأثر يوميا بناء على متغيرات أسواق الأسهم.

وتعمل فوربس على تقييم العديد من الأصول والممتلكات بما فيها الشركات الخاصة والعقارات والأعمال الفنية واليخوت، وغير ذلك.

