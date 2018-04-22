اقتراح لسفير كوريا الجنوبية بإدراج اللغة الكورية في الجزائر

عرض سفير كوريا الجنوبية بالجزائر بارك سان جين ، خلال لقاء جمعه مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، إمكانية تدريس اللغة الكورية كلغة أجنبية في المدارس الجزائرية ، في إطار التعاون التربوي بين البلدين.

وحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لوزارة التربية ، أجرى سفير كوريا الجنوبية بالجزائر بارك سان جين ، اليوم الأحد ، زيارة وداع لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت ، بمقر دائرتها الوزارية في المرادية بالجزائر العاصمة.

وخلال استقبال الوزيرة بن غبريت السفير الكوري المنتهية مهامه ، تبادلت معه وجهات النظر حول سبل ترقية التعاون الثنائي بين البلدين في المجال التربوي ، سيما ما يتعلق ببرامج المنح وكذا إمكانية إدماج اللغة الكورية كلغة أجنبية في المنظومة التربوية الجزائرية ، كما تطرق الطرفان إلى المسائل المتعلقة بتحسين بعض المحتويات في الكتب المدرسية بالجزائر.

وتحظى اللغة الكورية بشعبية كبيرة وسط عدد متزايد من الجزائريين ، خاصة فئة الشباب منهم ، بعد انتشار موضة متابعة المسلسلات الكورية المدبلجة إلى اللغة العربية . وتقدّم عدّة فروع لمركز التعليم المكثف للغات دروسا في اللغة الكورية للطلبة والمهتمين بالاطلاع على حضارة وثقافة الشعب الكوري.