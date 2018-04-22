انخفاض قدره 83.6 % للعجز التجاري

بلغ العجز التجاري للجزائر 490 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 مقابل عجز قدره 2.98 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2017 ، ما يمثل انخفاض قدره 83.6 % ، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأحد من الجمارك.

ارتفعت الصادرات إلى 10.71 مليار دولار من جانفي إلى نهاية مارس 2018 مقابل 8.93 مليار دولار في الفترة نفسها من سنة 2017 ، بزيادة قدرها حوالي 20 % ،

حسب أرقام المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك.

وانخفضت الواردات بشكل طفيف إلى 11.2 مليار دولار مقابل 11.92 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي ، بانخفاض نسبته 6 % تقريبا.

و غطت الصادرات 96 % من الواردات في الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2018 مقابل 75% خلال نفس الفترة من العام السابق.