حادث مأساوي بمركب الحديد و الصلب بـ" الحجار"

توفي عامل وأُصيب اثنين آخرين، اليوم، بمركب الحديد و الصلب بـ" الحجار"، بعد تعرضهم للاختناق بغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من داخل محطة توزيع الغاز المتواجدة بالقرب من وحدة " الفرن العالي " رقم 02 بمركب سيدار الحجار.

وحسب مصادرنا، فإن حادث اختناق العامل أ.ن البالغ من العمر 31 سنة، الذي التحق بالمركب سنة 2010 ، وقع في حدود الساعة التاسعة و النصف صباحا، عندما كان الضحية و المصابين الاثنين الآخرين يقومون وفق مهمة أوكلت لهم بعملية " تشحيم " وسائل و معدات ربط القنوات الناقلة للغاز القريبة من الفرن العالي رقم 02، ليتفاجأ المصابون بتسرب كبير لغاز الكربون أدى إلى الاختناق الفوري وفقدان الوعي .

وأوضحت مصادرنا، أن الاختناق حدث نتيجة استنشاق الضحية رفقة الشخصيين الأخرين لكميات هائلة من غاز الكربون السام، حيث أغمي عليهم مباشرة بعد دخولهم إلى هذه "المنطقة الخطيرة " المعروفة في أوساط عمال مركب الحجار بمنطقة غازية مختصة في " توزيع غاز ثاني أكسيد الكربون " على جميع الوحدات الإنتاجية للمركب .

وأضافت مصادرنا، أن التدخل الفوري لزملاء الضحايا، الذين كانوا متواجدين بالقرب من " المنطقة الخطيرة" مكن من إخراجهم على الفور ونقلهم من طرف فرقة الحماية المدنية التابعة للمركب إلى مستشفى الجامعي ابن سينا؛ لكن القدر شاء غير ذلك حيث تُوفي أحدهم لحظة وصوله إلى بوابة المستشفي، فيما لا يزال الاثنين الآخرين في حالة صحية مستقرة ويخضعان للمراقبة الطبية بمصلحة الاستعجالات بمستشفى ابن سينا.

وذكرت مصادرنا، إن إدارة المركب و بالتنسيق مع نقابة المؤسسة سارعت فور تلقي البلاغ ، إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث و الأسباب التي أدت إلى وقوعه.