تونس تعمل لإستقطاب 3 ملايين سائح جزائري هذا الصيف

قال مدير الديوان الوطني التونسي للسياحة، فؤاد الواد، الأحد، إن بلاده تسعى لاستقطاب 3 ملايين سائح جزائري خلال هذا الصيف. وذكر المتحدث في تصريحات لـ”الشروق”، أن ما يقارب 2.5 مليون جزائري قصدوا تونس للسياحة خلال السنة الفارطة 2017.

كما كشف فؤاد الواد، على هامش الطبعة الثانية لصالون السياحة بعنابة، أن السوق الجزائرية أهم سوق للسياحة التونسية، حيث يشكل السياح الجزائريون نسبة مهمة من الوافدين إلى تونس بنسبة تقارب 40 بالمائة من مجمل السياح لنفس السنة، كما يأتي السائح الجزائري حسبه في مقدمة السياح الزائرين لمختلف الولايات السياحية التونسية، حيث بلغ عدد السياح الجزائريين القاصدين لمختلف الفنادق والمنتجعات السياحية والنزل التونسية أكثر من 700 ألف سائح.

وبخصوص آخر الإحصائيات المسجلة خلال السنة الجارية 2018 من قبل الديوان التونسي للسياحة، فقد بلغ عدد السياح 500 ألف سائح جزائري، في الفترة الممتدة بين الفاتح من جانفي المنصرم لغاية العاشر من أفريل الجاري، وأكد المتحدث أن توافد السياح الجزائريين إلى تونس لم يعد مقتصرا على موسم الاصطياف بل أصبح يسجل إقبالا طوال السنة بفضل المجهودات المبذولة من قبل الوزارة الوصية التي تولي اليوم اهتماما كبيرا للسياح الجزائريين.