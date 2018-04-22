ولد قدور يردّ على دونالد ترامب

أكد المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور ، اليوم ، أن مستويات التي بلغها النفط في الأيام الأخيرة هي في حد " الأسعار العادلة" ،حسبه.

و قال ولد قدور خلال إجابته على أسئلة الصحفيين على هامش التوقيع على اتفاقية تعاضدية لفائدة عمال المجمع البترولي:" أسعار البترول حاليا في تقارب الـ 75 دولار للبرميل و نعتقد أنه السعر المناسب له " ، و اعتبر ولد قدور أن" هامش تحرك السعري ما بين 80 و 70 دولار يعود بالإيجاب على منتجي النفط و المستهلكين له ".

و شدد المدير العام لسوناطراك على ضرورة الإبقاء على هذا "التوازن السعري" ، موضحا أن إنخفاض السعر إلى مستويات متدنية سيتسبب في ارتفاعها إلى مستويات عالية بسبب تراجع العرض ، مضيفا :" حينما إنخفض سعر البترول إلى 40 دولار فإن ذلك سبب تراجعا في الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب بقيمة 500 مليار دولار ، مما أعاق تجديد الاحتياطات النفطية " .

و يوم الجمعة الفارط انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجهود التي يبذلها منتجون من أوبك و خارجها لدعم ارتفاع سعر النفط معتبرا أن السعر الحالي مبالغ فيه ، وبلغ النفط أعلى مستوى له منذ ازيد من 3 سنوات حينما لامس 73 دولارا للبرميل .