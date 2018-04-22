احذر هذه الأشياء لا تحملها معك في .. طائرات "الجوية الجزائرية"

حينت الخطوط الجوية الجزائر قائمة البضائع و المقتنيات " الخطيرة" التي لا يسمح بوجودها ضمن حقائب المسافرين عبر رحلاتها ونشرت في بيان لها اليوم.

و من بين تلك البضائع هاتف"سامسونغ نوت 7" الذي اشتهر بإنفجار وحدات منه ما استدعى من سامسونغ إسترجاع كل الوحدات المباعة منه قبل أن تستبدله بنسخة جديدة غير قابلة للإنفجار لكن ذلك على ما يبدو لم يشفع لشركة الكورية في أن يتم إسقاطه من قائمة الخطوط الجوية الجزائرية

وبالإضافة للهاتف نجد مواد مستعملة لتثبيت الشعر و بعض المستحضرات المتكونة من مواد كميائية وسوائل و مواد هلامية و الهباء الجوي لتضاف إلى الآلات الحادة والأسلحة النارية و الأسلحة البيضاء وآلات الردع الكهربائية.