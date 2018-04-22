فيديو: الجزائر لا تستورد اللحوم من فرنسا بالدرجة الأولى

لا لحوم فرنسية على موائد الجزائريين في رمضان أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي خلال اختتام ورشات الجلسات الوطنية للفلاحة اليوم ، أن " الجزائر لا تستورد اللحوم من فرنسا بالدرجة الأولى" مشيرا إلى أن قلة من المستوردين من يلجؤون فعلا الى هذا البلد لاستيراد اللحوم ورد الوزير حول ما تم تداوله بشكل واسع في وسائل الإعلام إثر زيارة وفد من منتجي اللحوم الفرنسيين الى الجزائر و اعتبر وزير الفلاحة ان ما تم ما تم الترويج له مؤخرا لا علاقة له بالواقع، و أن الجزائر اساسا لا تستورد كمية كبيرة من اللحوم و إذا قامت بذلك فإن تنوع مصادر ممونيها و إعتادت الجزائر على ان تتعامل مع الهند و البرازيل في هذا المجال .

من جهته كشف وزير التجارة سعيد جلاب ان القرارات مستقبلا ستتجه نحو إستيراد أبقار حية ليتم ذبحها في الجزائر على ان تستورد اللحوم الحمراء .

و في حديثه عن الجدل الذي اثير حول اللحوم الفرنسية قال وزير التجارة ان إستيراد اللحوم لا يتعلق بالبلد المصدر و إنما بمدى احترامه لدفتر الشروط الذي تفرضه الجزائر حيث يشترط وسم "الحلال" على المنتجات الغذائية التي تدخل الأسواق الجزائرية .

و لا يغطي الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء سوى نصف طلب الجزائريين منه ما جعل اسعارها ترتفع . يشار ان وزارة التجارة ادرجت اللحوم ما عدا لحوم البقر ضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد ويخشى مراقبون ان يؤثر ذلك على الاسعار في شهر رمضان الذي يعرف طلبا قويا على هذه المادة لذلك طالب بعض ممثلي التجار بالترخيص للكمية التي دأبت الحكومة تستوردها في الفترة التي تتزامن مع الشهر الكريم مخافة إرتفاع الاسعار حيث تبقى اللحوم المجمدة السبيل الوحيد امام ذوي الدخل الضعيف .