بحسب بيان "سيال : انقطاع الماء الشروب الاثنين والثلاثاء....سيمس عددا من البلديات "

أفاد بيان صادر عن شركة "سيال" أن عددا من البلديات بالجزائر العاصمة ستشهد اضطرابا في التزويد بالماء الشروب يومي 23 و24 أفريل 2018، بسبب أشغال الربط التي ستقوم بها المؤسسة.

وبحسب بيان مؤسسة المياه والتطهير لولاية الجزائر (سيال)، فإن الأمر يتعلق بـ: الجزائر الوسطى ووادي قريش وباب الوادي والقصبة، حيث ستشهد هذه الأخيرة اضطرابا ما بين الساعة الثامنة مساء يو الاثنين 23 أفريل إلى غاية الساعة الثانية بعد الظهر ليوم الثلاثاء 24 أفريل.

وطمأنت مؤسسة سيال المواطنين المشتركين في شبكة التوزيع بأن خدمة التزويد بالمياه الشروب ستعود تدريجيا إلى طبيعتها بعد الانتهاء من الأشغال.