طقس : أجواء صيفية ..و درجات الحرارة في إرتفاع

تتوقع الأرصاد الجوية استمرار التقلبات الجوية الربيعية طوال الأسبوع القادم، ما بين سماء مغشاة بالسحب إلى بعض الأمطار العابرة والمتفرقة خلال الفترة الليلية في بعض ولايات الوطن.

وستعرف درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بداية من يوم السبت، حيث ستتراوح ما بين 23 و21 درجة في المدن الشمالية، لتصل ذروتها يوم الأربعاء أين ستتراوح ما بين 22 و27 درجة في المناطق الساحلية والوسطى.

وستكون الأجواء بداية الأسبوع مشمسة مع بعض السحب العابرة، حيث ستصل درجة الحرارة في العاصمة 24 درجة، وهران 25 درجة، عنابة 22 درجة، أما في المدن الداخلية فستتراوح ما بين 28 و31 درجة، وستصل درجة الحرارة 35 درجة في الجنوب و37 درجة في أقصى الجنوب.