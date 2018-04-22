وزير التجارة: سنوفر أسواق للفلاحين والمنتجين لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين

أعلن وزير التجارة سعيد جلاب، أنه سيتم توفير أسواق خاصة للمنتجين وكذ الفلاحين لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين.مشيرا خلال لقائه مع ممثلي القطاع، أن هنالك لجنة متابعة على المستوى الوطني لتتبع الاسواق قبل رمضان وخلاله وبعد إنتهاء الشهر الفضيل.

من أجل تفادي إرتفاع الأسعار خاصة وأنها أصبحت ظاهرة تحدث سنويا.

أين سيتم العمل بجهاز الإنذار في بعض الولايات التي تشهد إرتفاع الأسعار بها.

كما سيتم فتح 5 أسواق خاصة بالمنتجين والفلاحين في كل ولاية 5 أيام قبل شهر رمضان لتفادي المضاربة في الأسعار.