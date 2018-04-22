بالصور... توقف مفاجئ لأحد القطارات بمحطة عين الدفلى

شهدت الرحلة بين وهران و العاصمة، توقفا مفاجئا للقطار بمحطة عين الدفلى لمدة فاقت الساعة والنصف، وهذا لأسباب وصفت بالتقنية بحسب بعض المصادر.

وأبدى لمسافرون تذمرهم الشديد جراء هذا التوقف الغير متوقع بالإضافة لحالة من الفوضى في محطة عين الدفلى وسخط من قبل المسافرين.

تجدر الإشارة إلى أن القطار كان من المقرر أن يصل إلى الجزائر العاصمة في حدود منتصف النهار إلا أنه توقف فجأة في عين الدفلى.

و لم يتم تقديم أي توضحيات للمسافرين أو اعتذار من قبل المسؤولين على المحطة.