بالفيديو: هذه هي الأسماء التي ستوشّح بأوسمة الإستحقاق لهذا العام

كشف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عن الأسماء التي ستكرّم في حفل أوسمة الإستحقاق ماي المقبل.

وقال ميهوبي، انّ سيتمّ تكريم أكثر من 30 شخصية بأوسمة الإستحقاق وذلك يوم 2 ماي القادم.

من بين الأسماء التي سيطالها التكريم دكتورالإعلام الراحل “زهير إحدادن”،الطاهر بن عيشة،عرفانا لما قدموه من أعمال.

وهو واجب يحرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن ترسيخه سنويا لإسداء هذه الأوسمة.