اللاعب محمد مزغراني الناشط في الدوري الهولندي... في طريقه إلى إتحاد العاصمة

علمت مصادرنا المقربة من فريق إتحاد العاصمة أن إدارة النادي تسعى لإستقدام اللاعب الجزائري محمد مزغراني الناشط في الدرجة الثانية من الدوري الهولندي.وينشط اللاعب محمد مزغراني (23 سنة) في منصب مدافع أيمن مع نادي آر كي سي فالفيك حيث شارك في 1407 دقيقة هذا الموسم مسجلا هدفا واحد.

ويحمل اللاعب مزغراني الجنسية البلجيكية حيث سبق له وأن شارك مع المنتخب البلجيكي لفئة أقل من 17 سنة.

وتسعى إدارة فريق سوسطارة للتعاقد مع مدافع محوري خلال الميركاتو الصيفي المقبل تحسبا لرحيل اللاعب محمد ربيع مفتاح في الميركاتو