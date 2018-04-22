وزير الفلاحة... المستوردين يجلبون اللحوم من بلدان مختلفة

أكد وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي أنه لن يتم استيراد اللحوم من فرنسا.

وقال بوعزقي خلال اختتام ورشات الجلسات الوطنية للفلاحة، “نحن لا نستورد اللحم من فرنسا بالدرجة الأولى”.

مشيرا أن ما روّج له موخرا لا علاقة له بالواقع، موضحا أن الجزائر لا تستورد كمية كبيرة من اللحوم.

كما قال الوزير أن الجزائر تستورد كمية قليلة جد، مضيفا أن المستوردين يجلبون اللحوم من بلدان مختلفة.

مؤكدا أن أساس لحم الحمراء يتنج في الجزائر بالدرجة أولى