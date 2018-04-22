بالفيديو: حسين بن حاج يؤدّي موال جزائري وأغنية يا صغيري

نجح المشترك الجزائري حسين بن حاج أمس السبت في الحصول على أكبر نسبة تصويت في فريق محمد حماقي لينتقل مباشرة للمرحلة الثالثة من العروض المباشرة لبرنامج "The Voice" العرب.

تأهل الفنان الجزائري الشاب لمرحلة جديدة بعد افتكاكه المركز الأول في تصويت الجمهور، تماما كما حدث في الحلقة السابقة، وجاء هذا بعد أن أدى موال جزائري وأغنية من الفلكلور اللبناني.

ويقترب بن حاج بثبات من المرحلة النهائية للنسخة الرابعة من "The Voice" العرب حيث ينتقل إلى المرحلة ما قبل قبل الأخيرة من البرنامج.