وزارة التربية تعتزم تصميم نظام وطني لتوحيد إنجازات التلاميذ

تعتزم وزارة التربية على تصميم نظام وطني لتوحيد وتقييم إنجازات التلاميذ المتمدرسين.وخلال اللقاء الذي جمع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بإطارات القطاع.

تم اعطاء لمحة عامة عن القضايا ذات الصلة بالبدائل التعليمية والتربوية التي تم تصميمها وإعدادها إلى حد الآن من قبل الهيئات وإطارات وزارة التربية الوطنية.

وذلك عقب عدة تحقيقات ومشاورات مع محترفي قطاع التربية وشركائه فضلا عن اللقاءات العلمية والبيداغوجية التي انعقدت عبر مختلف الولايات.

منها سعيدة، بسكرة، غرداية، و عنابة.

وتناولت المناقشات أيضا وسائل إعادة الصياغة لمختلف مرجعيات التعليم والتعلم انطلاقا من مؤشرات الجودة.

كما تمّ التعرف على برنامج العمل المقبل وعلى تحديد المهمات والهياكل التي ستهتم بمختلف عناصر التنظيم الحالي.

وكانت الندوة فرصة لعرض مختلف الوثائق قيد الإعداد في شكل المرجعيات العامّة المرجعيات الخاصة بكل مادة.

في دفتر التعلمات والموارد المنهجية والبيداغوجية.