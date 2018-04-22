مساعدات جزائرية لـ 100 ألف لاجئ روهينغي

أنهت لجنة الإغاثة التابعة إلى جمعية العلماء المسلمين، السبت، عملية توزيع المساعدات الإنسانية للاجئين الروهينغا، حيث استفاد ما يزيد عن 100 ألف لاجئ من الإعانات المختلفة، فيما باشر الوفد الجزائري إجراءات إقامة المجمع الجزائري المكون من مستشفى ودار للأيتام ومدرسة. وكان الوفد قد تنقل قبل أسبوع إلى بنغلادش لاستكمال توزيع المساعدات الجزائرية التي خصص لها مخزن كبير قرب مدينة كوكس بازار.

وتتكون قافلة المساعدات الجزائرية من 8 حاويات تحتوي على أغذية، ملابس، مولدات كهربائية، أفرشة، سيارات إسعاف، مولدات كهربائية، تم توزيعها على اللاجئين الروهينغا على مرحتلين، حيث حرص الوفد الجزائري على أن يتم تسليم جميع المساعدات يدا بيد إلى اللاجئين، فيما تقوم جمعية فضل الله البنغالية بتسهيل الإجراءات الإدارية.