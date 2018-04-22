بالفيديو .. مهرجان تقليدي في الصين يتحول إلى مأساة حقيقية

لقي 17 شخصا مصرعهم بسبب تصادم زورقين أثناء سباق وانقلابهما في نهر جنوبي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا" يوم الأحد أن 57 شخصا سقطوا في المياه، وأن السلطات أرسلت 200 رجل إنقاذ للمساعدة، مضيفة أن رجلين احتجزا على صلة بالحادث.

وأوضحت الوكالة أن 40 شخصا من بين الذين سقطوا في النهر تمكنوا من النجاة، وأنه تم نقل 5 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويجري تنظيم هذا السباق في إطار "مهرجان قوارب التنين" المعروف في الصين باسم "دوان وو"، والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 2000 عام، ويتكون من فرق تتسابق باستخدام "زوارق التنين" الخاصة.