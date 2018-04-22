السعودية ...زيارة «غار حراء» ممنوع

بسبب خطورة المكان وقيام المعتمرين بطقوس مخالفة للشرع

ديوان الحج والعمرة: «لم نتلق أي مراسلة رسمية من قبل السلطات السعودية»

قررت السلطات السعودية منع المعتمرين من زيارة «غار حراء» مكان مهبط الوحي الذي يقع بجبل النور في مكة المكرمة، بحجة أن بعض المعتمرين يرتكبون مخالفات شرعية، بالإضافة إلى خطورة تضاريس المكان الجبلية على سلامتهم.

وأرجع وكيل وزارة الحج السعودية، عبد العزيز الوزان، في تصريح تناقلته وسائل الإعلام السعودية، قرار الحظر إلى ارتكاب بعض الأشخاص مخالفات شرعية، بالإضافة إلى خطورة المكان على سلامة المعتمرين، كما أضاف المسؤول السعودي أن جبل النور من الأماكن المرتفعة وهناك مخاطر محتملة من الصعود وربما يزيد الإعياء ونقص الأوكسجين من احتمالية السقوط.

وتوعدت وزارة الحج والعمرة السعودية، باتخاذ عقوبات بحق الشركات والمؤسسات التي تنقل المعتمرين في حال رصد مخالفة للقرار بمنع تسيير الرحلات للمنطقة، للإشارة، فإن غالبية المعتمرين على زيارة الموقع خلال رحلتهم إلى البقاع المقدسة في مكة لما له من مكانة لدى المسلمين كونه منطلق البعثة النبوية.

وفي هذا الشأن، أكد المكلف بالإعلام في الديوان الوطني للحج والعمرة، مصطفى حيداوي، في اتصال بـ”النهار”، أن مصالح الديوان لم تتلق أية مراسلة رسمية من قبل السلطات السعودية المختصة، لكنها اطلعت على هذه المعلومات من وسائل الإعلام السعودية.

وأضاف المتحدث أن مثل هذه القرارات والتعليمات توجه مباشرة إلى الوكلاء السعوديين الذين يقومون بدورهم بتبليغ نظرائهم الجزائريين من أصحاب الوكالات السياحية الذين يتعاملون معهم.

وفي هذا الشأن، قامت مؤسسات وشركات العمرة والشركات السياحية، بإعلام الوكالات السياحية المؤطرة للعمرة، بأنه تقرر إلغاء إدراج جبل النور في برنامج الزيارات حفاظا على سلامة المعتمرين من مخاطر صعود الجبل.