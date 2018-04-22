بداية من اليوم...موجة حر تصل إلى 40 درجة في المناطق الجنوبية

ستمس أغلب الولايات الشمالية للوطن

الحرارة في ولايات الجنوب ستفوق 40 درجة

من المنتظر أن ترتفع درجات الحرارة، اليوم، بالمناطق الوسطى والساحلية إلى 32 درجة مئوية، فيما تتعدى 40 درجة في المناطق الجنوبية.

وحسب المعلومات المستقاة من الديوان الوطني للأرصاد الجوية، فان درجات الحرارة القصوى، اليوم، تتراوح بين 22 و32 درجة بالمناطق الساحلية، وما بين 24 و35 بالمناطق الداخلية، وما بين 30 إلى 40 درجة بالمناطق الجنوبية .