عجوزان متقاعدتان يقدمن على سرقة أكبر المراكز التجارية بالعاصمة.

قدمن على متن سيارة «إيبيزا» واستولين على لوز وجوز وأسماك بقيمة 76 مليونا

تمكنت مصالح أمن المقاطعة الإدارية للشراڤة، من وضع حد لنشاط شبكة متكونة من 3 نساء، منهن عجوزان متقاعدتان، مختصة في سرقة أكبر المراكز التجارية بالعاصمة.

تفاصيل القضية حسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، جاءت على أساس البلاغ الذي تلقته مصالح الأمن، بحر الأسبوع المنصرم، من قبل صاحب مركز تجاري بعين البنيان، تفيد بتعرضه إلى السرقة من قبل 3 نساء، اللواتي قمن بركن سيارتهن من نوع «إيبيزا» بحظيرة مركزه التجاري، ليدخلن إلى هذا الأخير وهن مرتديات «سراويل لوبيا» بلاستيكية تحت حجابهن، وخلال تجوالهن بالمركز قمن بسرقة مختلف المواد الغذائية من لوز وجوز ومختلف أنواع الأسماك قدرت قيمتهم الإجمالية بـ76 مليون سنتيم، مضيفا أنهن كن في كل مرة يتوجهن إلى سيارتهن من أجل إفراغ سراويلهن البلاستيكية والرجوع مرة أخرى للاستيلاء على مسروقات أخرى، وهو الأمر الذي جعل الشكوك تراوده بخصوصهن، وبعد مراقبتهن عبر كاميرات المراقبة، شاهدهن وهن يرتكبن جرم السرقة، وعليه قام بتوقيفهن وتسليمهن لمصالح الأمن، الذين قاموا بتوقيفهن وإعداد ملف جزائي ضدهن بجرم السرقة بالتعدد، أحلن بموجبه على العدالة للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين تم الإفراج عنهن بعد تأجيل النظر في قضيتهن إلى غاية تاريخ، 3 ماي المقبل.

الجدير بالذكر أنه بعد تفتيش سيارة المتهمات تم العثور على العديد من المسروقات التي استولوا عليها من أكبر المراكز التجارية بالعاصمة.