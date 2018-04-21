فيديو: الخارجية الجزائرية تقطع الطريق امام فتنة مفتعلة مع مالي

فنّدت حكومة باماكو، استدعائها لسفيرها لدى الجزائر، لتقديم طلب رسمي استفسارا على وضعيات مهاجرين غير شرعيين ماليين، تمّ ترحيلهم من قبل السلطات الجزائرية خلال الأشهر الماضية، مجددة تشكراتها للحكومة الجزائرية على مساهمتها في حلحلة الأزمة التي ضربت هذا البلد منذ العام 2012.

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، أنه "وخلافا لما تمّ تداوله من معلومات من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، فإنها لم تستدع سفير مالي لدى الجزائر ولا حتى القنصل العام بتمنراست".