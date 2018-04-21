تسجيل 22 حالة للحمى المالطية بقسنطينة

أصيب ما لا يقل عن 22 شخصا بالحمى المالطية بولاية قسنطينة خلال العام الماضي، حسب ما علم اليوم السبت من مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان.

وقد سجل هذا المرض المعدي الذي يتنقل للإنسان من الحيوان المصاب ارتفاعا نسبيا حيث ارتفع من حالة واحدة خلال سنة 2015 إلى 9 حالات سنة 2016 ثم 22 حالة خلال سنة 2017، حسبما صرحت الدكتورة فطيمة صغيرو.

وقد تم إحصاء 6 حالات السنة الماضية ببلدية قسنطينة مقابل 4 حالات ببلدية الخروب و 9 أخرى ببلدية أولاد رحمون، كما أشارت إليه المتحدثة، قائلة أن التصريح بهذا المرض واجب حيث تتم الإصابة به عن طريق الهضم أو الجلد إثر استهلاك الحليب الطازج غير المبستر ومشتقاته.

وصرحت أنه تم تسجيل حالة واحدة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مؤكدة أهمية توعية وتحسيس المواطنين الذين لهم علاقة واتصال مباشر بالحيوانات حول الوقاية من هذا المرض.

و ذكرت الدكتورة صغيرو بالمناسبة بالتعليمة الوزارية الصادرة بتاريخ 2 أفريل المنصرم التي تتضمن تعزيز برنامج الوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوان إلى الإنسان ومكافحتها.

كما يجب على مربي المواشي و الأطباء البيطريين والجزارين تجنب أي اتصال بالحيوان بأيديهم العارية كإجراء وقائي إضافة إلى تفادي التعامل مع المواليد الجدد من الأغنام والماشية والماعز بدون قفازات واقية و أحذية خاصة ، إستنادا لذات المسؤولة، مشددة على ضرورة تنظيف الأواني المستخدمة لجمع الحليب.

وأضاف نفس المصدر، أن أفضل وقاية من الحمى المالطية تتمثل في بسترة الحليب ومشتقاته، مشيرة إلى أهمية توعية المواطنين بمخاطر العدوى من هذا الداء، خاصة خلال شهر رمضان الذي يكون فيه استهلاك الحليب الطازج أكثر من الأشهر الأخرى من السنة.