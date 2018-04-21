47 مليون سنتيم عمرة رمضان

عرفت أسعار عمرة رمضان ارتفاعا قياسيا، حيث تعرض وكالة السياحة والأسفار هذه الأيام عروضها لعمرة شعبان، ورمضان بأسعار تنطلق من 12 مليون سنتيم للغرفة الخماسية وتصل حتى 47 مليون سنتيم للغرفة الثنائية.

وتكشف مختلف العروض التي تقدمها الوكالات لعمرة رمضان وحتى أواخر شعبان الجاري، أن الأسعار ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية، فأضحت الأسعار مقاربة لأسعار الحج، وحتى للأسعار التي كانت تخصص للفئات الميسورة التي تبحث عن الرفاهية في فنادق خمسة نجوم، حيث تصل عمرة أواخر شعبان لمدة 15 يوما في غرفة خماسية إلى ما يقارب مبلغ 15 مليون سنتيم.

أما الغرفة الثلاثية والمزدوجة فوصلت حتى 21 مليون سنتيم، مع تقديم نفس الخدمات العادية، وفي فنادق ثلاثة نجوم وأقل، ومنها من هو بعيد عن الحرم المكي، وقد ارتفعت أسعار العمرة في شهر رمضان ووصلت حتى 47 مليونا للغرفة الثنائية والشخص الواحد مع تمديد الفترة من 21 يوما حتى شهر، وفي حال كانت الأسعار أرخص، تبلغ 9 ملايين سنتيم وتصل حتى 15 مليونا فإن الفندق يكون بعيدا ويتطلب التنقل عبر المواصلات.

وأكد في السياق شريف مناصرة، نائب رئيس نقابة الوكالات السياحية، أن ارتفاع أسعار العمرة خلال هذه الأيام وخاصة في شهر رمضان، مرده لارتفاع سعر الدولار والأورو وتهاوي الدينار الجزائري، حيث تقوم الوكالات بدفع مقابل الخدمات بالعملة الصعبة أو الريال وقبض مقابلها بالدينار الجزائري، ونتيجة لارتفاع سعر الصرف هذه السنة، فإن القيمة الإجمالية للعمرة برأيه ارتفعت أيضا، مشيرا إلى أن الإيواء في شهر رمضان غالي الثمن بالبقاع.

وأضاف مناصرة أن الوكالات السياحية رفعت من أسعار العمرة بسبب غلاء الخدمات التي تباع لها في السعودية، كما أن الفنادق في الحرم المكي أصبحت تبيع قيمة السرير وليس الغرفة مثلما كان من قبل، معتبرا أن العمرة في رمضان أصبحت تمثل موسما تجاريا وربحيا.

أما فيما يخص أسعار عمرة “vip”، فقال محدثنا أن هناك إقبالا عليها من قبل بعض الجزائريين الذين يبحثون عن فنادق فخمة من درجة خمسة نجوم وفيها كل الخدمات، وتصل أسعارها حتى 80 مليون سنتيم خلال رمضان.