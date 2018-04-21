راوية يشرح لـ"لأفامي" مسألة "طبع الأموال"

قدم وزير المالية عبد الرحمن راوية توضيحات لمسؤولين في صندوق النقد الدولي "الافامي" حينما جمعته محادثات اليوم بواشنطن مع مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق جهاد أزور ومسؤولين بالقسم المكلف بالنفقات العمومية والمسائل الجباية حسب ما اوضحته الوكالة الرسمية اليوم .

وأوضح راوية أن التمويل غير التقليدي موجه نحو القطاع المنتج بغية تشجيع النمو واستحداث مناصب شغل.

و ياتي ذلك في سياق سلسلة من الانتقادات التي طالت اختيار الحكومة لطبع النقود كوسيلة لتخطي الازمة المالية الناتجة عن تراجع اسعار المحروقات.

واستعرض الوزير خلال المحادثات التطور الأخير في الوضع الاقتصادي في الجزائر مبرزا الأحكام التنظيمية المعتمدة لتأطير اللجوء إلى التمويل غير التقليدي من خلال اجراءات صارمة في مجال متابعة وتنفيذ برنامج اصلاحات هام.

و قبل ذلك ردت الحكومة على لسان وزير العمل على تقرير اسود للبنك الدولي تم سحبه في وقت لاحق وقال بشانه ان "التمويل الغير تقليدي اثبت نجاحه" وكذلك جاء الرد من وزير التجارة الذي اوضح صباح اليوم ان "الحكومة تراقب بصرامة هذا الإجراء لضمان عدم الوقوع في نسبة عالية من التضخم ".