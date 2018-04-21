بداية من الأحد...درجات الحرارة تقارب 40 درجة في ولايات الغرب والجنوب

ستشهد الولايات الوسطى والغربية موجة حر شديدة بداية من الأسبوع القادم، حيث ستعاود درجات الحرارة الارتفاع تدريجيا لتصل إلى 27 درجة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار التقلبات الجوية الربيعية طوال الأسبوع القادم، ما بين سماء مغشاة بالسحب إلى بعض الأمطار العابرة والمتفرقة خلال الفترة الليلية في بعض ولايات الوطن.

وستعرف درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بداية من يوم السبت، حيث ستتراوح ما بين 23 و21 درجة في المدن الشمالية، لتصل ذروتها يوم الأربعاء أين ستتراوح ما بين 22 و27 درجة في المناطق الساحلية والوسطى.

وستكون الأجواء بداية الأسبوع مشمسة مع بعض السحب العابرة، حيث ستصل درجة الحرارة في العاصمة 24 درجة، وهران 25 درجة، عنابة 22 درجة، أما في المدن الداخلية فستتراوح ما بين 28 و31 درجة، وستصل درجة الحرارة 35 درجة في الجنوب و37 درجة في أقصى الجنوب.

وستعود السحب بداية من الاثنين لتغطي سماء المدن الشمالية، ويرتقب تسجيل 25 درجة حرارة بكل من العاصمة ووهران، 22 درجة بعنابة، 30 درجة بالمدن الداخلية، 28 درجة بتندوف، 32 درجة بتمنراست، 36 درجة بكل من عين صالح وأدرار.

وستستمر الحرارة في الارتفاع يومي الثلاثاء والأربعاء ففي العاصمة والولايات الغربية يرتقب تسجيل 27 درجة، 24 درجة بعنابة وتلمسان، 31 درجة بغرداية، 26 درجة بتيندوف، 33 درجة بجانت، 38 درجة في عين صالح.