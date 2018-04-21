بالفيديو.. إطلاق النار على طائرة بدون طيار قرب القصر الملكي في العاصمة السعودية

قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، السبت، إن القوات الأمنية أسقطت طائرة بدون طيار جانب القصور الملكية في منطقة الخزامى بالعاصمة الرياض.وصرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض أنه عند الساعة 19 و50 دق من مساء السبت.

لاحظت إحدى نقاط الأمن بحي الخزامي بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع درون.

وأضاف أن ذلك اقتضي قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق مالديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص.

وأفاد بأن الجهات المختصة شرعت بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت، مقاطع فيديو يسمع من خلالها أصوات إطلاق نار قرب أحد القصور الملكية بحي الخزامي بالعاصمة الرياض.