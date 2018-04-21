مجمع الشروق يعلن عن توقيف تصوير المسلسلين “الرايس قورصو” و”تلك الأيام”

أعلن مجمع “الشروق” عن توقيف تصوير المسلسلين “الرايس قورصو” و”تلك الأيام” بصفة رسمية ونهائية منذ الخامس أفريل الجاري، وذلك لأسباب مادية بحتة.

وأفاد بيان رسمي عن مجمع “الشروق” موقّع من طرف الرئيس المدير العام الأستاذ علي فضيل، بعد زوال السبت، أنه “تعلم المديرية العامة لمجمع “الشروق” أن عملية تصوير المسلسلين “الرايس قورصو” و”تلك الأيام” قد تم توقيفهما بصفة رسمية ونهائية منذ الخامس أفريل 2018 وذلك لأسباب مادية”.

وشدّد البيان على أن مجمع الشروق هو الوحيد المخوّل للحديث عن الموضوع، وأن أي طرف آخر يحاول اقحام نفسه في الموضوع لايمثل إلا نفسه، “وتنبه المديرية العامة جميع الشركاء والمتعاملين أنها الوحيدة المخولة للحديث في هذا الموضوع، وأن أي تصريح او حديث من أي طرف كان، لا يمثل إلا نفسه ولا يُلزم المجمع، لا من قريب ولا من بعيد”.

وبعد أن قدّم تشكراته لجميع الشركاء والمتعاملين على الثقة المتبادلة، تعهد المدير العام لمجمع الشروق بتسوية جميع الحقوق الإدارية والمادية للفنانيين والتقنيين قريبا، بقوله:”وتغتنم المديرية العامة هذه المناسبة لتشكر جميع شركائها ومتعامليها عن الثقة المتبادلة. كما تؤكد لجميع الفنانيين والتقنيين أنه ستتم تسوية أوضاعهم الإدارية والمادية في الأيام المقبلة”.