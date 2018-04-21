بالفيديو: بونجاح يتضامن مع ضحايا الطائرة العسكرية

رغم فشل بغداد بونجاح في التسجيل في مباراة ناديه السد أمام الريان في نصف نهائي كأس قطر، مكتفيا بترجمة ركلة جزاء في سلسلة ركلات الترجيح والمساهمة في بلوغ فريقه نهائي الكأس...

إلا أن ابن مدينة وهران خطف الأنظار بفضل لفتة رائعة، حين استغل فرصة إقامة هذه المواجهة، لأجل أن يُعبر عن تضامنه مع ضحايا الطائرة العسكرية التي سقطت قبل أيام في بوفاريك وأودت بحياة 257 شخصا، ليظهر في النهاية بقميص فيه صورة عليها عبارة "ترحما على شهداء الواجب".

بغداد بونجاح لاعب السد يتضامن مع شهداء الطائرة التي تحطمت في الجزائر #السد_الريان #كاس_قطر_2018 pic.twitter.com/QPDpQGROMt — قناة الكأس (@alkasschannel) 21 avril 2018