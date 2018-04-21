ولد عباس: 20 مليون جزائري تحصلوا على سكنات خلال 20 سنة

قال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أن ما يقدر بحوالي نصف سكان الجزائر تم اسكانهم ضمن البرامج السكنية التي قام بإطلاقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وقال ولد عباس في تجمع حزبي بولاية الجلفة، اليوم السبت، " نصف السكان الجزائر اسكنهم الرئيس و هي معجزة".

وأشار ولد عباس إلى أن الأفلان قام بجرد كل منجزات الرئيس طيلة تواجده في الحكم منذ سنة 1999، وأضاف أن هذا الجرد كلّف "حوالي 2000 صفحة نظرا لكثرة الانجازات و المكاسب".

وتابع قائلا: "الألف مليار التي يتحدثون عنها هي الآن مقيدة و مسجلة". وأشار إلى ألأفلان سيعلن في ظرف 4 اسابيع عن كل هذه المنجزات.

بن فليس "خان الرئيس"

وهاجم ولد عباس، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ووصفه ضمنيا بـ "الخائن"، وقال : "التصحيحية التي عرفها الأفلان بالجلفة سنة 2003 كانت تقويما وتصحيحا لمسار الحزب ولاثقة لمن خان الرئيس".