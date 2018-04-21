اكتشاف مخبأ للأسلحة شرق إن أمناس

جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط ،وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 أفريل 2018، قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس بمنطقة طارات/إليزي بالناحية العسكرية الرابعة مخبأ يحوي كمية من الأسلحة والذخيرة:

هذه العملية مكنت من إسترجاع:

- (01) بندقية رشاشة من نوع FM

-(01) بندقية قناصة؛

- (02) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف

الذخيرة:

- (02) صواريخ هيلكوبتر مضادة للدبابات

- (208) خراطيش من مختلف العيارات

- (03) مخازن ذخيرة

تأتي هذه العملية لتُضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا، والتي تُؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لمختلف أفراد الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على أمن البلاد.