عملية جراحية بإضاءة مصابيح الهواتف النقالة بمستشفى تبسة

باشرت الخميس، مصالح الأمن بتبسة، تحقيقا في ملابسات عمل تخريبي، قام به مجهولون، بعنبر الجراحة، بمستشفى عالية صالح، بمدينة تبسة، حيث سقط مصباح الإنارة المركزية لسرير العمليات الجراحية، أثناء قيام طبيب بإجراء العملية على مريض، ولحسن الحظ، أن المصباح سقط على كتف الطبيب، وهو ما تسبب في إصابة الطبيب، وتأخر العملية، التي أتمها الفريق الطبي بنجاح، بإضاءة مصابيح الهواتف النقالة، وسط تذمر واستياء كبير، وبعد تدخل مدير المستشفى، وإطارات القطاع، تم معاينة المصباح الملتصق بالسرير، وجدوا أثارا لعملية القطع، بآلة حادة وهو ما دفع بالمدير، من خلال شكوى رسمية، إلى التأكيد بأن الأمر عمل تخريبي، وبفعل فاعل، حيث تم إشعار مدير الصحة بالحادثة، وتقديم شكوى لدى مصالح الأمن، التي فتحت تحقيقا في الجريمة، التي كلفت المستشفى مبالغ مالية باهظة، وكادت أن تتسبب في أضرار أو وفاة مريض على سرير الجراحة.

وفي سياق متصل، عثر بالغرفة، و قرب جهاز التعقيم، الذي يمد حرارة كبيرة، على قارورة غاز في طريقها إلى الانفجار، في وقت أن المختصين، أكدوا أن قارورة الغاز، لا علاقة لها بالغرفة ومستغربين من وجودها بمكان حساس، ما يشي بوجود نية للعمل التخريبي.

من جهته مدير الصحة، ندد بالعمل الإجرامي، وتأسف للفعل، مؤكدا بأنه سيتم متابعة كل من تثبت ضده هذه الأفعال الإجرامية. يشار إلى أن المدير الجديد للمستشفى، مضى على تنصيبه أسبوع واحد، وقام خلاله بتغييرات طالت بعض العاملين بالمؤسسة، ما دفع بالبعض منهم إلى الدعوة إلى الإضراب.