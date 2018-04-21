أربعة غرقى خلال يوميين

قامت عناصر الحماية المدنية بانتشال جثث لأربعة أشخاص متوفيين غرقا خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 أفريل الجاري.

واضاف بيان لمصالح الحماية المدنية اليوم السبت أنه تم انتشال ثلاث جثث لمراهقين يبلغون من العمر 18 سنة و 15 سنة و 14 سنة توفوا داخل بركة مائية بالمكان المسمى وادي الذهبية ببلدية رأس الميعاد بولاية بسكرة وكانت الجثة الرابعة لشخص يبلغ من العمر 23 سنة توفي هو الآخر غرقا في البحر بشاطئ بن سعيد بكارو ببلدية تيشي بولاية بجاية.

من جهة اخرى توفي 6 أشخاص وأصيب 41 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة خلال نفس الفترة.

وأكد البيان أن ستة أشخاص توفوا في 10 حوادث مرور سجلت على المستوى الوطني وأصيب 41 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الاستشفائية من طرف عناصر الحماية المدنية .

وكانت أثقل حصيلة سجلتها ذات المصالح على مستوى ولاية البويرة وذلك بوفاة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين بجروح على إثر حادثي مرور اثنين.

كما قامت مصالح الحماية المدنية بإخماد خمسة حرائق حضرية و صناعية و مختلفة في كل من ولايات تيزي وزو وسوق أهراس وجيجل وتيبازة و بشار هذه الأخيرة التي شب فيها حريق داخل منزل بحي زريكات أدى إلى وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 21 سنة تم نقله إلى المستشفى.