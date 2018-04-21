"ثافسوث إمازيغن" تعود في ثوب جديد



مسابقات ومعارض “توابل” الاحتفال بالربيع الأمازيغي في بجاي



انطلقت عبر كامل تراب ولاية بجاية، النشاطات المبرمجة احتفالا بالذكرى الـ 38 للربيع الأمازيغي “ثافسوث إمازيغن” وكذا الذكرى الـ 17 للربيع الأسود، حيث سطرت في هذا السياق عديد الجمعيات والمؤسسات التعليمية وغيرها برامج ثرية ومتنوعة تمتد فعالياتها ببعض المناطق لأيام عديدة من 18 الى 22 أفريل.

يتضمن برنامج هذه الاحتفالات، التي جاءت، عقب إدراج يناير ضمن قائمة العطل السنوية للجزائريين وقبلها ترسيم الأمازيغية، عديد النشاطات على غرار ما تعلق بالمحاضرات والمعارض وكذا المسابقات الفكرية والرياضية بالإضافة إلى الحفلات والمأكولات التقليدية. حيث سطرت في هذا السياق متوسطة “برقوق يحيى” بأوقاس برنامجا ثريا تم إعداده بالمناسبة من طرف الطاقم التربوي والتلاميذ على حد سواء، احتفالا بهذه المناسبة، كما سطرت الجمعية الرياضية لقرية تالة خالد بذات البلدية سباقا للأصاغر والأكابر.

أما ببلدية سمعون فقد تم تنظيم الطبعة الثالثة من بطولة المدارس الابتدائية لكرة القدم، في حين تم تسطير برنامج ثري احتفالا بالمناسبة بعديد البلديات الأخرى على غرار القصر، إذ سيكون الجميع على موعد مع الشعر والمسرح والمحاضرات وكذا أطباق المأكولات التقليدية ومعارض لمختلف المنتجات التقليدية، من لباس تقليدي وزرابي وحلي وأوان فخارية إلى جانب أغراض تقليدية ومقالات صحفية تناولت “الربيع الأمازيغي”، وغيرها من الأنشطة التي تختزل مسيرة النضال من أجل الهوية والثقافة الأمازيغية، قبل أن يختتم برنامج الاحتفالية بحفل فني من احياء عديد الفنانين الذين لا يفوّتون بدورهم هذه الفرصة للمشاركة في هذه الاحتفالات.

في حين سيكون سكان عاصمة الولاية على موعد مع سباق “الربيع الأمازيغي” الذي يعود كل سنة، بالإضافة إلى مجموعة من النشاطات لإحياء الحدث، منها معارض، قراءات شعرية وسرد القصص وعرض أفلام وثائقية وآخر للأزياء وغيرها من النشاطات التي يتخللها إلقاء جملة من المحاضرات، مع تنظيم موائد مستديرة يتم التطرق خلالها لجذور الربيع الأمازيغي، في حين تحتضن ملاعب الولاية مسابقات رياضية في تخصصات عديدة، على رأسها كرة القدم إلى جانب مسابقات ثقافية وفنية وموسيقى، بالإضافة إلى تنظيم ما يعرف بعادة “لوزيعة” بعديد المناطق.