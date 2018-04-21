قايد صالح يستأنف زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية

يستأنف الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية وهران ابتداءا من غدا.وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، أن الفريق يستأنف زيارة العمل والتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران ابتداء من غدا إلى غاية يوم الإثنين.

حيث كانت مبرمجة من 9 أفريل إلى غاية 12 أفريل المنصرم، لكن نظرا لفاجعة بوفاريك إضطر إلى طقعها.