كأس الكونفيدرالية الإفريقية
إتحاد العاصمة في مجموعة سهلة
أسفرت قرعة دور المجموعات لكاس الكونفيدرالية الإفريقية عن مواجهات نارية لفريق إتحاد العاصمة الذي سيواجه كل من غور ماهيا الكيني، رايون سبورت المالي، ويونغ أفريكا التانزاني.
و تلعب الجولتان الأوليتان من مرحلة المجموعات شهر ماي المقبل : الجولة الأولى (4, 5 و6 ماي), الجولة الثانية (15 و 16 ماي), قبل التوقف بسبب إجراء كأس العالم 2018 بروسيا (14 جوان – 15 جويلية), لتعود منافسة الكاف يومي 17 و18 جويلية القادم.
و تلعب الجولتان الأوليتان من مرحلة المجموعات شهر ماي المقبل : الجولة الأولى (4, 5 و6 ماي), الجولة الثانية (15 و 16 ماي), قبل التوقف بسبب إجراء كأس العالم 2018 بروسيا (14 جوان – 15 جويلية), لتعود منافسة الكاف يومي 17 و18 جويلية القادم.
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