الجيش الجزائر في صدارة أقوى الجيوش الإفريقية

أشار تقرير لمنظمة "غلوبال فاير باور" الأميركية لتصنيف قدرات الجيوش حول العالم إلى أن مصر والجزائر يحتلان صدارة الترتيب لأقوى الجيوش الإفريقية لعام 2018.

وحل الجيش المغربي بالمرتبة السابعة تبعه كل من السودان وليبيا بالمركزين الثامن والتاسع تباعاً بينما احتل الجيش التونسي المركز الحادي عشر بالقائمة الإفريقية التي شملت تقييم قوة 34 جيشاً.

وبذلك سيطرت الجيوش العربية على صدارة الترتيب القاري، حيث لم يتخللهم سوي الجيش الجنوب الإفريقي بالمركز الثالث، وجيوش نيجيرياوأنغولا وإثيوبيا بالمراكز الرابعة والخامسة والسادسة.

وطبقاً للتقرير، حل الجيش المصري بالمرتبة الثانية عشر عالمياً وجاء الجيش الجزائري بالمركز الثالث والعشرين، أما الجيش المغربي فيحتل المرتبة الخامسة والخمسين على مستوى العالم،

وينطوي تقييم غلوبال فاير باور على أخذ خمسين عاملاً بعين الاعتبار، أهمهم القدرة على حشد الأفراد والاستقرار الاقتصادي للدول، بالإضافة للعوامل الجغرافية والقدرات الجوية والبحرية لجيوش 136 دولة يتضمنهم التقرير السنوي العالمي.