الصين: لقاحا جديدا لعلاج السرطان

طور علماء صينيون لقاحا جديدا للأورام يمكنه على نحو فعال منع الورم من معاودة الظهور أو الانتقال لمكان أخر بعد العمليات الجراحية لعلاج السرطان.

ويعد الاستئصال الجراحي أحد العلاجات السريرية الرئيسية لمرض السرطان. بيد أن بقايا الأنسجة المصابة بأورام متناهية الصغر أو الخلايا السرطانية الدوارة، يمكنها أن تتسبب في إعادة ظهور الورم أو انتقاله إلى مكان آخر، وهو ما يمثل تحديا رئيسيا في علاج الأورام السرطانية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) بأن علماء من معهد شانغهاي للمواد الطبية قاموا بتطوير لقاحات يمكنها تحفيز المناعة الخاصة لمريض معين لمقاومة الأورام، لمنع الورم من معاودة الظهور أو الانتقال إلى مكان أخر بعد الاستئصال الجراحي.

وقد أثبت اللقاح نجاعته في التجارب التي أجريت على الفئران وتم نشر البحث في دورية (نيتشر كوميونيكيشنز) في 18 أفريل الجاري.

ويرى فريق البحث أن هذا النوع من اللقاح يمكن أن يتيح رؤية جديدة لعلاجات المناعة الخاصة بالسرطان بعد العمليات الجراحية.