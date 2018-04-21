بالفيديو: جزائريون يفتخرون بأمن بلادهم

سلّط برنامج “صريح جدا” الضوء على آخر تصنيف لمعهد “غالوب” العالمي الذي صنف الجزائر كبلد آمن ومستقر في شمال إفريقيا.

ورصدت كاميرا “النهار”آراء بعض المواطنين حول الوضع الأمني والجهود المبذولة في سبيل ضمان الأمن في ربوع الوطن.

وكانت إجابات الجزائريين بالفخر حول الوضع، أين أبدوا شكرهم للجيش الوطني الشعبي، والأجهزة الأمنية الأخرى.

يشار إلى أنّ، معهد غالوب صنف الجزائر، الأولى إفريقيا والسابعة عالميا من حيث الأمن.