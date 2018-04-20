القوات الجزائرية تكشف عن ترسانة أسلحة و صواريخ قرب إليزي

كشفت مفرزة الجيش الجزائري، صبيحة يوم الجمعة 20 أفريل، مخبأ يحوي كمية من الذخيرة والأسلحة، وذلك قرب الشريط الحدودي بالقطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس بمنطقة طارات/إليزي بالناحية العسكرية الرابعة، وذلك وفق بيان لوزارة الدافاع الوطني.

وقد تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من حجز 1 بندقية رشاشة من نوع fm، بالإضافة إلى 1 بندقية قناصة و 2 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف.

كما تمكنت عناصر المفرزة من حجز 2 صواريخ هيلكوبتر مضادة للدبابات، 208 خراطيش من مختلف العيارات، 3 مخازن ذخيرة.